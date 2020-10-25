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Главное вовремя сделать ноги - угарное видео

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Тема:
Утро с нами! (538)
641440
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201025/25391535/glavnoe-vovremya-sdelat-nogi-video-youtube.html

Никогда нельзя расслабляться, даже если полностью уверен, что находишься в безопасности - наш герой это понял.

На собственном, нелегком и стресообразующем опыте.

Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".

Еще лучше - оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".

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Тема:
Утро с нами! (538)

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