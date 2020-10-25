Главное вовремя сделать ноги - угарное видео

На собственном, нелегком и стресообразующем опыте.
Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".
Еще лучше - оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".
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