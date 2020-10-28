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Видео - Ситуация на рыбалке, у молодой парочки случился конфуз

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Тема:
Утро с нами! (540)
51969114
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Youtube/ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201028/21900776/TikTok-video-youtube-parochka-ne-tak-ugarnoe-video.html

На видео видно, как с самого начала рыбаки-любители радостно кричат, потому что поймали нечто большое. Улов, казалось бы, уже близок, но что-то пошло не так.

Когда морское существо находится уже на поверхности, в воде появляются черные пятна, и становится видно, что это осьминог. Девушка поднимает удочку из воды и нависает неловкое молчание.

Когда оператор разворачивает камеру в свою сторону, становится ясно, что произошло – смотрите сами.

Осьминоги, как кальмары и каракатицы, выбрасывают собственные чернила при приближении хищника. Этим они его дезориентируют, потому что парализуют обоняние своего врага и загрязняют воду, не давая ничего разглядеть. Сами они в это время могут уплыть подальше от опасности.

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Тема:
Утро с нами! (540)

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Теги:
угарное видео, улетное видео, девушки, видео


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