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Видео - Главное - вовремя сделать ноги

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Тема:
Утро с нами! (540)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201029/25391535/glavnoe-vovremya-sdelat-nogi-funny-video-cat-youtube.html

Никогда нельзя расслабляться, даже если полностью уверен, что находишься в безопасности - наш герой это понял.

...И вот он надвигается: большой, агрессивный, свирепый! В общем - кот в телевизоре! На собственном, нелегком и стресообразующем опыте его младший собрат демонстрирует, как можно мобилизоваться, принять решение и... сбежать за секунду.

Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".

Еще лучше - оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".

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Тема:
Утро с нами! (540)

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