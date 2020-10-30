Держи ритм: конь станцевал под веселую музыку не хуже человека - видео

А вы знали, что у лошадей отличный музыкальный слух и чувство ритма? Смотрите видео и сами убедитесь.

Зажигательная музыка не смогла оставить равнодушной даже лошадь.

На видео записали, как животное даже в загоне показало несколько танцевальных па. Со стороны смотрится не хуже, чем если бы это сделал человек.

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