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Видео - Перекайфовала: она слишком сильно расслабилась

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Тема:
Утро с нами! (543)
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Сова, похоже, так расслабилась под ласками, что не заметила, что вот-вот упадет - это видео заставит вас улыбнуться.

Эта сова, похоже, совсем ручная и очень любит, когда ей чешут затылок. В этот раз она даже прикорнула. Но закончилось все забавным эпизодом - о, этот многозначительный взгляд в конце... Посмотрите видео, и порция позитива вам обеспечена.

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Тема:
Утро с нами! (543)

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