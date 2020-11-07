Красавец бордер-колли умело "поставил" упрямого барана на место - видео

Это видео никого не оставит равнодушным. Пес породы бордер-колли выполняет свою работу "на отлично".

Хозяин этого пса говорит, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит пламя, и как работает бордер-колли. На видео запечатлено, как пес умело загоняет обратно в стадо упрямого барана.

Свистки, щелчки кликера, жесты - все, что угодно, что могут передать пастухи через все поле, а их верные четвероногие помощники делают свою "идеальную работу" даже по первому свисту.

Бордер колли (англ. border collie) — порода собак. Выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы - border (от англ. граница). Относится к пастушьим породам, первоначально была выведена для работы с овцами, однако позднее были выделены скотогонные разновидности, для пастьбы крупного рогатого скота. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Британской Колумбии под руководством Стенли Корена (англ.), бордер-колли является самой умной собакой среди всех пород.

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