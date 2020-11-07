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Курятина "ожила" на тарелке и "напала" на девушку - жуткое видео

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Sputnik Молдова
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Чего только не увидишь в ресторанах восточной кухни. На коротком видео обычный обед превращается во что-то "дикое".

Кусок курицы на видео будто встает и сползает вниз из тарелки, падая на пол. Девушка за кадром громко кричит от страха. 

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Нет, это не описание фильма ужасов. Это видео, которое опубликовала Ри Филипс из Флориды на своей странице в Facebook после посещения восточного ресторана.

Пользователи Сети принялись обсуждать, как такое могло произойти.

Самый логичный и, скорее всего, верный ответ - "побег" из тарелки был вызван остаточными мышечными сокращениями, которые вызвала соль или соевый соус.

Ну, остается отдать должное заведению: мясо курицы у них действительно свежее.

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