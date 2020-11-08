Добрый с пеленок: малыш заботливо кормит птичек кашей - умилительное видео

Трогательное видео с ребенком, который заботливо кормит птиц, набирает популярность в сети. Если обычно родители учат своих чад проявлять доброту и сострадание к братьям нашим меньшим, то этот карапуз, которому едва исполнилось два года, уже может преподать урок любому взрослому и показать, что такое настоящая любовь...
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