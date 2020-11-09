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Ужаснее ночного кошмара: из унитаза выглядывает кобра - видео

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Sputnik Молдова
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Единственным, кто не впал в ступор, был муж южноафриканки, которая углядела смертельно опасное существо в столь неожиданном месте.

Воспользовавшись подручными средствами типа карниза для гардин, он попытался противостоять угрозе из отхожего места.

А та была абсолютно реальной, поскольку в дом пожаловала мозамбикская плюющаяся кобра. Эта змея способна "выстреливать" ядом в глаза жертвы.

Но на сей раз ни "пальбы", ни пострадавших не было, незваная гостья развернулась на 180 градусов и удалилась. В недра канализационной системы, откуда, хочется думать, далее - в родную саванну. 

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