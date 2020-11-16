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Маленького поросенка преследует рок, он не хочет попадать в холодец - видео

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Тема:
Утро с нами! (542)
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Sputnik Молдова
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Маленький милый поросенок на большой скорости вбегает под музыку в комнату. Его преследует рок. Смотрите на видео этот забавный эпизод.

Ведь бывает так, что какая-то песня вам очень давно нравилась, потом вы ее забыли, слушаете уже совершенно новые треки, а тут, лет так через пять, вы слышите, гуляя где-то, как играет эта песня! Наверное, многие из нас сделают точно такую же "остановку", как и этот малыш.

Но у него такой вид, будто его сейчас поймают. А потом "отправят" на холодец. Поэтому он так мечется по комнате, не зная куда убежать. А, может быть, мы все это придумали. И поросенок просто настоящий фанат рока.

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Тема:
Утро с нами! (542)


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