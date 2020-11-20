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Невероятное видео: рыбаков шокировало то, что они извлекли из огромной рыбы

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Тема:
Утро с нами! (543)
680732614
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Не успели рыбаки обрадоваться хорошему улову, как их поджидал сюрприз: смотрите на видео, что же произошло.

Счастливые рыбаки выловили из воды рыбу, но то, что они нашли внутри нее, шокировало всех.

Смотрите на видео, какая находка повергла в шок социальные сети.

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Тема:
Утро с нами! (543)

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Теги:
шокирующее видео, видео без цензуры, видео, рыбалка


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