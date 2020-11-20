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Дальнобойщик на полном ходу угостил ворону пирожком - невероятное видео

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Тема:
Утро с нами! (543)
68125851
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201120/25111114/dalnoboyschik-vorona-ugostil-pirozhok-cool-video.html

Схватила на лету - ворона увязалась за дальнобойщиком и он, не останавливая "железного коня", накормил ее на ходу.

Всем известно, что вороны - очень умные птицы. Но герой этой ролика проявил настоящую смекалку. Птица долго летела рядом с открытым окном водителя фуры. И тот решил ее накормить. Чем все закончилось, смотрите на видео.

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Тема:
Утро с нами! (543)

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