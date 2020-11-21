Не продрогнет, не замерзнет: этому попугаю приближение зимы не страшно - видео

Все дело не в редкой врожденной морозостойкости или длительной закалке, просто хозяева озаботились тем, чтобы экипировать своего любимца.

Вряд ли, увидев первые кадры, можно тут же догадаться, что под белой "шубой" прячется обычный попугай. Но как только объект поворачивается анфас и - особенно - в профиль, мы узнаем главного героя.

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Этот забавный обитатель чьей-то квартиры запросто может "погулять" по улице даже зимой, ведь на нем такая теплая одежда.

Правда, лететь попугай не сможет, "шуба" все же тяжела, о чем свидетельствуют кадры, когда он падает на ковер.

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