Не продрогнет, не замерзнет: этому попугаю приближение зимы не страшно - видео

Вряд ли, увидев первые кадры, можно тут же догадаться, что под белой "шубой" прячется обычный попугай. Но как только объект поворачивается анфас и - особенно - в профиль, мы узнаем главного героя.
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Этот забавный обитатель чьей-то квартиры запросто может "погулять" по улице даже зимой, ведь на нем такая теплая одежда.
Правда, лететь попугай не сможет, "шуба" все же тяжела, о чем свидетельствуют кадры, когда он падает на ковер.
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