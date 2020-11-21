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Умный пес - бесплатный чес: как получить душ-массаж на автомойке - видео

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Тема:
Утро с нами! (543)
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Sputnik Молдова
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Этой дворняге в смышленности не откажешь - смотрите на видео, как пес спокойно обернул себе на пользу услугу, за которую автолюбители платят денежку.

Буквально, "Очевидное - невероятное". 

Вряд ли вы когда-либо могли себе представить нечто подобное, но эти видеокадры наглядное подтверждение, что собаки - очень умные животные.

А самое интересное, что пес точно понимал, чего хочет, смотрите сами.

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Тема:
Утро с нами! (543)

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