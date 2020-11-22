Не спеши, особенно - попасться в зубы голодным акулам - видео

Как свидетельствует видео, она побежала по стеклянному мосту, под которым расположены аквариумы с лимонными акулами. Спотыкается и...
Через несколько секунд к бассейну подбегают сотрудники торгового центра. Они протягивают руку женщине, которую окружили жищники, но она не может дотянуться.
В итоге несчастную сотрудницу спасли двое охранников. Они смело спрыгивают в бассейн и помогают женщине выбраться, после чего благополучно выбираются и сами.
Самое удивительное, что в результате инцидента никто не пострадал.
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