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Не спеши, особенно - попасться в зубы голодным акулам - видео

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Youtube / CGTN
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201122/23185913/video-youtube-zhenschina-upala-v-basseyn-s-golodnymi-akulami.html

Сотрудница торгового центра в Китае торопилась на совещание и решила сократить путь. Вот только дорогу она выбрала явно не ту.

Как свидетельствует видео, она побежала по стеклянному мосту, под которым расположены аквариумы с лимонными акулами. Спотыкается и... 

Акула нападает на осьминога
Youtube / ViralHog
Видео: жуть из-под воды - акула нападает на осьминога

Через несколько секунд к бассейну подбегают сотрудники торгового центра. Они протягивают руку женщине, которую окружили жищники, но она не может дотянуться.

В итоге несчастную сотрудницу спасли двое охранников. Они смело спрыгивают в бассейн и помогают женщине выбраться, после чего благополучно выбираются и сами.

Самое удивительное, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Теги:
чп, женщина, акула, видео


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