20:32 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео - Загадочное "космическое" существо на глубине океана увидели дайверы

Получить короткую ссылку
318310
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Caters Clips
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201128/23076006/video-you-tube-Dayvery-morskoe-suschestvo.html

В Новой Зеландии два дайвера сняли на видео необычного обитателя морских глубин: кто бы это мог быть?  

Видеоролик, выложенный аквалангистами на Youtube, стремительно набирает популярность. Существо, более напоминающее гигантского червя, достигает восьми метров в длину, а внутри является полым. Дайверы сообщили новозеландским СМИ, что вообще не предполагали, что такой организм может существовать в морских глубинах.

Один из аквалангистов предположил, что увиденное - это колония пиросом, которые визуально слились в единый живой организм. Размеры таких колоний могут достигать от 20 сантиметров до нескольких метров. Такие животные теплолюбивы и обитают в экваториальных и тропических водах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал
Видео - В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться