Урок на удаленке или Как папа не понял, что дочь занимается - видео

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Папа не знал, что этот ролик - дистанционный урок... Чего только не случалось на удаленке, смотрите видео.
Дистанционное обучение в 2020 году стало обычным делом. Из-за пандемии многие перешли на образование онлайн. Кто-то говорит, что учиться дистанционно сложно, кто-кто - что это скучно. Но этот ролик - яркое подтверждение тому, что проводить время с семьей бывает весело, даже на удаленке.
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