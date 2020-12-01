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Урок на удаленке или Как папа не понял, что дочь занимается - видео

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Тема:
Утро с нами! (548)
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Facebook / Jennifer Jones
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201201/32694681/urok-na-udalenke-ili-kak-papa-ne-ponyal-chto-doch-zanimaetsya-video.html

Папа не знал, что этот ролик - дистанционный урок... Чего только не случалось на удаленке, смотрите видео.

Дистанционное обучение в 2020 году стало обычным делом. Из-за пандемии многие перешли на образование онлайн. Кто-то говорит, что учиться дистанционно сложно, кто-кто - что это скучно. Но этот ролик - яркое подтверждение тому, что проводить время с семьей бывает весело, даже на удаленке.

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Тема:
Утро с нами! (548)

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