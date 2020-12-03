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Массаж задних лап, от которого кошка "балдеет"– улетное видео

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© CC0 / pixabay
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201203/26834201/Massazh-zadnikh-lap-ot-kotorogo-koshka-baldeet-video-fun.html

Некоторые животные, как и люди, очень боятся щекотки, и реакции у них могут быть самые-самые разные.

На кадрах видно, как женщина держит за задние лапы тайскую кошку, лежащую у нее на коленках. Когда хозяйка начинает делать "массаж" лапок под подушками, кошка непроизвольно начинает вытаскивать язык и засовывать его обратно, попутно качая головой из стороны в сторону. Как только хозяйка прекращает трогать лапки питомца, тот успокаивается. Но стоит продолжить женщине тереть лапки, как кошке снова "сносит крышу". И так раз за разом.

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