11:17 08 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео - Этот парень проявляет чудеса акробатики

Получить короткую ссылку
95 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Facebook / Бомба
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/06/32786418.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201208/32786690/video-Etot-paren-proyavlyaet-chudesa-akrobatiki.html

Полоса препятствий этому парню нипочем: мало того, он сам себе наставник! Соорудил прекрасный тренажер, записал видео и собирает лайки,

Чуть-чуть на велосипеде, немного на скейте, попрыгать, пробежать: кажется, что пройти сооруженную этим красавчиком полосу препятствий  - проще простого. А вы попробуйте! Не так-то все и просто, как кажется. Впрочем, такое умение достойно подражания. Особенно для тех, у кого сидячая работа и малоподвижный образ жизни!

Есть еще такие видео:

Что будет, если заниматься спортом в присутствии собаки - угарное видео>>>

Видео: прорыв в дрессировке - китаец научил рыбок популярному виду спорта>>>

Видео - Фитнес-леди: ни дня без спорта, и так - семь десятков лет>>>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа.
Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться