Видео - Этот парень проявляет чудеса акробатики

Полоса препятствий этому парню нипочем: мало того, он сам себе наставник! Соорудил прекрасный тренажер, записал видео и собирает лайки,

Чуть-чуть на велосипеде, немного на скейте, попрыгать, пробежать: кажется, что пройти сооруженную этим красавчиком полосу препятствий - проще простого. А вы попробуйте! Не так-то все и просто, как кажется. Впрочем, такое умение достойно подражания. Особенно для тех, у кого сидячая работа и малоподвижный образ жизни!

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