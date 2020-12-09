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Видео - Забавный щенок золотистого ретривера пытается грызть безделушку

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© Video : Facebook / Woof Woof
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201209/32806732/video-zabavnyy-schenok-zolotistogo-retrivera-pytaetsya-gryzt-bezdelushku.html

Этот малыш - настоящий рождественский подарок: милый, трогательный несмышленыш. Правда, игрушкам на елке приходится несладко, но что делать - дети есть дети!

Чем ближе зимние праздники, тем больше в сети забавных мемов и видео с домашними любимцами, которые явно что-то замышляют против елки.

Правда, бесспорное лидерство удерживают коты, уничтожившие не одну зеленую красавицу. Но, как видим, и щеночки смотрятся на фоне главного символа Нового года весьма мило.

Ветеринары, кстати, опасаются зимних торжеств, потому что пластмассовые, а также стеклянные игрушки и блестящая мишура - главные враги котов и собак. Берегите своих любимцев и наслаждайтесь видео: праздник к нам приходит!

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