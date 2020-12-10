Видео - Малыш и его четвероногий друг вместе несут "службу"

Друг познается не только в беде, но и на "боевом посту"! Этот малыш, который искренне и отважно помогает своему хвостатому другу отогнать от ворот чужую собаку, заслуживает восхищения.
Смотрите и берите пример! Кстати, взрослые хозяева нередко защищают своих домашних любимцев, чем вызывают у последних искреннюю благодарность.
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