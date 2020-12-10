Видео - Малыш и его четвероногий друг вместе несут "службу"

Этот прочный тандем не разрушить ни одному "залетному" псу, потому что двое приятелей - настоящие единомышленники.

Друг познается не только в беде, но и на "боевом посту"! Этот малыш, который искренне и отважно помогает своему хвостатому другу отогнать от ворот чужую собаку, заслуживает восхищения.

Смотрите и берите пример! Кстати, взрослые хозяева нередко защищают своих домашних любимцев, чем вызывают у последних искреннюю благодарность.

Больше видео – здесь:

Видео-Доброе дело: школьница мастерит коляски для собак-инвалидов>>>

Видео: чем удивила Сеть "балтийская морская собака">>>

Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео>>>