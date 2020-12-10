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Видео - Малыш и его четвероногий друг вместе несут "службу"

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© Video : Facebook / Светлана Левентал
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32822493.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201210/32822810/video-sovmestnaya-rabota-chetveronogo-druga-i-rebenka.html

Этот прочный тандем не разрушить ни одному "залетному" псу, потому что двое приятелей - настоящие единомышленники.

Друг познается не только в беде, но и на "боевом посту"! Этот малыш, который искренне и отважно помогает своему хвостатому другу отогнать от ворот чужую собаку, заслуживает восхищения.

Смотрите и берите пример! Кстати, взрослые хозяева нередко защищают своих домашних любимцев, чем вызывают у последних искреннюю благодарность.

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