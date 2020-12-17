Это невероятно: смелая ворона остановила драку между котами - видео

На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите, что из этого получилось.
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Очень смелая ворона пытается остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, чем все закончится.
На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите, что из этого получилось.
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Если в вашем доме или дворе стали появляться чужие вещи, игрушки или просто незнакомые предметы, расспросите о этом... своего кота: не исключено, что он знает, что и откуда взялось.
Кто бы мог подумать, что попугаи способны на такое – видео, после просмотра которого можно с уверенностью сказать: "Теперь я видел все"!
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