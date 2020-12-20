Умный пес - бесплатный чес: аттракцион невиданной смекалки попал на видео

Героя ролика вполне можно назвать "Пес Бывалый"
Те, которые смотрел эти кадры, кстати — снятые в Турции, оставили массу комментариев. Самым прикольным кажется пост, подписанный Olya V Olgina:
"Спа салон"Шариков" три в одном. Здесь тебе и душ и массаж и блохочесалка. :)) клиент доволен".
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