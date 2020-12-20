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Умный пес - бесплатный чес: аттракцион невиданной смекалки попал на видео

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Тема:
Утро с нами! (548)
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Ясно видно, что собака проделывает этот трюк не впервые, у нее все схвачено и... ни за что не заплачено!

Героя ролика вполне можно назвать "Пес Бывалый"

Те, которые смотрел эти кадры, кстати — снятые в Турции, оставили массу комментариев. Самым прикольным кажется пост, подписанный Olya V Olgina:

"Спа салон"Шариков" три в одном. Здесь тебе и душ и массаж и блохочесалка. :)) клиент доволен".

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Тема:
Утро с нами! (548)

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