На что годен шлейф невесты: котенок "зацепился и немного прокатился" — видео

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Молодоженов, судя по всему, вмешательство рыжего хулигана нисколько не смутило. Даже наоборот, развлекло.
Одно дело, если пушистик принадлежит кому-либо из них.
Но если они оба способны синхронно проявлять и чувство юмора, и выдержку в совершенно непредвиденных обстоятельствах - то их браку можно предсказать счастливое будущее.
Реально.
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