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Видео - Прогулка в любую погоду: заслужил премию "отец года"

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© Video : Facebook / Мой Харьков
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201222/32972977/Video---Progulka-v-lyubuyu-pogodu-zasluzhil-premiyu-otets-goda.html

Этот житель Харькова по-настоящему достоин премии как лучший родитель: вопреки гололедице и морозу, он вышел на прогулку с малышом!

А вам слабо? Этот харьковчанин - настоящий олимпийский чемпион! Шутка ли: на коньках, с коляской, да по гололедице! Коммунальщикам городским, конечно, уверенная "двойка". А отцу - премия и орден мужества. С таким батей не то что гололед, любые невзгоды нипочем. В прочем, смотрите сами.

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