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Недотрога в перьях - попробуй, почеши! - забавное видео

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© Video : Youtube / jasperagrey
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33261612.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210116/33261675/Nedotroga-v-peryakh-poprobuy-pocheshi-zabavnoye-video.html

Когда в ответ на попытку погладить вам кричат: "Не трогай меня!" - возможно, самое время снять этот момент на видео. И поделиться с друзьями.

Этот попугай знает себе цену - он четко и ясно заявляет, что не намерен терпеть панибратство от кого попало. Даже от хозяина! Мало ли кто тут погладить захочет или еще хуже - почесать. В конце концов, кто в доме главный? Тот, у кого крылья! И нечего тут спорить.

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