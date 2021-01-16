Недотрога в перьях - попробуй, почеши! - забавное видео

Когда в ответ на попытку погладить вам кричат: "Не трогай меня!" - возможно, самое время снять этот момент на видео. И поделиться с друзьями.

Этот попугай знает себе цену - он четко и ясно заявляет, что не намерен терпеть панибратство от кого попало. Даже от хозяина! Мало ли кто тут погладить захочет или еще хуже - почесать. В конце концов, кто в доме главный? Тот, у кого крылья! И нечего тут спорить.

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