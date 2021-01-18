Видео - Этот котенок растопит любой лед - он сама нежность

Кошек породы манчкин сравнивают с таксами, корги и даже кенгуру, они милы просто до безобразия. Доказательством служит это видео.

Этот милый маленький и пушистый котенок, ко всему прочему, еще и обладатель грустных голубых глаз и пронзительного взгляда. Смотреть на такого милаху можно бесконечно - неудивительно, что он стал звездой Youtube и собрал миллионы просмотров.

Манчикны в отличие от обычных котов не встают на задние лапки, а садятся, крепко упираясь в пол хвостом. В таком положении эти кошки могут находиться довольно продолжительное время.

Авторы видео уверяют, что перечисляют все вырученные от рекламы средства на благотворительность, деньги перечисляют в приюты для животных.

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