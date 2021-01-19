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Лед и пламя: "арктическая" девушка виртуозно играет на скрипке – видео

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Тема:
Утро с нами! (548)
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Youtube / Lindsey Stirling
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210119/23765567/devushka-vo-ldakh-ochen-krasivo-igraet-na-skripke-pod-dabstep-video-youtube.html

Под дабстеп во льдах - хит Линдси Стирлинг в неимоверно красивом антураже, похожем на дворец Снежной королевы.

А сама исполнительница играет, как богиня, да еще и выдает танцевальные па в таинственно подсвеченных торосах.

Коньки.
© Sputnik / Александр Вильф
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Необычные выступления американской скрипачки и танцовщицы Линдси Стирлинг стали очень популярны у молодежной аудитории стран Запада.

А композиция Crystallize со дня опубликования набрала в YouTube почти 241 миллион просмотров и около 200 тысяч комментариев. По большей части – восторженных. 

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Тема:
Утро с нами! (548)

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Теги:
лед, видео


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