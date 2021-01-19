Лед и пламя: "арктическая" девушка виртуозно играет на скрипке – видео

Под дабстеп во льдах - хит Линдси Стирлинг в неимоверно красивом антураже, похожем на дворец Снежной королевы.

А сама исполнительница играет, как богиня, да еще и выдает танцевальные па в таинственно подсвеченных торосах.

Необычные выступления американской скрипачки и танцовщицы Линдси Стирлинг стали очень популярны у молодежной аудитории стран Запада.

А композиция Crystallize со дня опубликования набрала в YouTube почти 241 миллион просмотров и около 200 тысяч комментариев. По большей части – восторженных.

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