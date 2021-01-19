Пошел с толкача: креатив на случай, если машина буксует в снегу – видео

Суть не в этом, а в изобретательности, которую проявили автомобилисты из Суррея, города в канадской провинции Британская Колумбия.
Наши водители уже подзабыли, что такое заснеженная дорога, но этот опыт может им пригодиться.
Если не в этом холодном сезоне, так в следующем.
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