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Пошел с толкача: креатив на случай, если машина буксует в снегу – видео

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Тема:
Утро с нами! (548)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210119/24740638/sneg-doroga-pomoshci-zabuksoval-video.html

Сцену с тем же успехом можно назвать "буксировка наоборот", "мягкий таран" или – как еще вам будет угодно.

Суть не в этом, а в изобретательности, которую проявили автомобилисты из Суррея, города в канадской провинции Британская Колумбия.

Наши водители уже подзабыли, что такое заснеженная дорога, но этот опыт может им пригодиться.

Если не в этом холодном сезоне, так в следующем.

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Тема:
Утро с нами! (548)

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