Кто настоящий внедорожник: верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву" – видео

"Ниве" вряд ли удалось бы выбраться из зимней колеи, если бы не подоспевшая помощью.
Местный житель обеспечил логистику, и упряжка в одну двугорбую силу быстро решила проблему.
В свободное от буксировочных работ время верблюд катает детей в расположенном по соседству саратовском парке "Кумысная поляна".
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