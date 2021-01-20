Кто настоящий внедорожник: верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву" – видео

Что не могут четыре ведущих колеса, то по силам четырем мохнатым лапам и упертому характеру тягловой силы (и ее погонщика).

"Ниве" вряд ли удалось бы выбраться из зимней колеи, если бы не подоспевшая помощью.

Местный житель обеспечил логистику, и упряжка в одну двугорбую силу быстро решила проблему.

В свободное от буксировочных работ время верблюд катает детей в расположенном по соседству саратовском парке "Кумысная поляна".

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