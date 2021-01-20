Когда лед – инструмент, а полоз конька – смычок: как звучит эта зимняя симфония

Шведский фотограф Хенрик Тригг обожает кататься по озерам родной Швеции, снимая потрясающие пейзажи и записывая звук плавного скольжения.

И видеоряд, и звуковая дорожка (а особенно их симбиоз) завораживают.

На свои прогулки Хенрик выходит в одиночку, но часто его сопровождают друзья, разделяющие его увлечение. И тогда "под сурдину" играет целый оркестр.

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Секрет особого звука – толщина ледяного покрова, местами она не больше 45 мм.

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