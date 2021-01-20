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Когда лед – инструмент, а полоз конька – смычок: как звучит эта зимняя симфония

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Тема:
Утро с нами! (550)
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210120/25517833/shvedskiy-fotograf-na-konkakh-zapisal-udivitelnye-zvuki-lda.html
Когда лед – инструмент, а полоз конька – смычок: как звучит эта зимняя симфония
Шведский фотограф Хенрик Тригг обожает кататься по озерам родной Швеции, снимая потрясающие пейзажи и записывая звук плавного скольжения.
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PT0M53S
2021-01-20T05:00Z

Шведский фотограф Хенрик Тригг обожает кататься по озерам родной Швеции, снимая потрясающие пейзажи и записывая звук плавного скольжения.

И видеоряд, и звуковая дорожка (а особенно их симбиоз) завораживают.

На свои прогулки Хенрик выходит в одиночку, но часто его сопровождают друзья, разделяющие его увлечение. И тогда "под сурдину" играет целый оркестр.

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Секрет особого звука – толщина ледяного покрова, местами она не больше 45 мм.

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Тема:
Утро с нами! (550)

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Теги:
фотограф, видео


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