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Когда лед – инструмент, а полоз конька – смычок: как звучит эта зимняя симфония
Шведский фотограф Хенрик Тригг обожает кататься по озерам родной Швеции, снимая потрясающие пейзажи и записывая звук плавного скольжения.
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PT0M53S
2021-01-20T05:00Z
Шведский фотограф Хенрик Тригг обожает кататься по озерам родной Швеции, снимая потрясающие пейзажи и записывая звук плавного скольжения.
И видеоряд, и звуковая дорожка (а особенно их симбиоз) завораживают.
На свои прогулки Хенрик выходит в одиночку, но часто его сопровождают друзья, разделяющие его увлечение. И тогда "под сурдину" играет целый оркестр.
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Секрет особого звука – толщина ледяного покрова, местами она не больше 45 мм.
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