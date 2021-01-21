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Жаркие ритмы на сибирском морозе: мировой мегахит под балалайку – видео

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Тема:
Утро с нами! (552)
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Youtube / Василий Юрченко
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210121/15705240/despacito--po-sibirski-s-balalajkoj.html

Песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси до сих пор звучит в музыкальном эфире, а ее видеоклип с миллиардами (!) просмотров стал самым популярным в истории Youtube.

Выпускники Новосибирской консерватории, скорее всего, на такую аудиторию не рассчитывали, но свой ореол известности приобрели.

Ева Тимуш, архивное фото.
© Photo : Facebook / THE BEST VOICE
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Да и оттянулись по-полной, улыбаясь до ушей и весело отплясывая под собственное исполнение.

Что пользователям интернета очень даже пришлось по вкусу.

Оркестровка была революционной, если иметь в виду характер музыкального материала, и в то же время традиционной для этой широты-долготы: балалайка, мандолина, аккордеон, дудочка, деревянные ложки, бубен и другие ударные инструменты.

Получилось задорно и прикольно. Запись с выступлением ребят продолжает набирать просмотры.

 Итак, сибирская версия Despacito в шапках-ушанках на фоне тайги.

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Тема:
Утро с нами! (552)

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Теги:
балалайка, хит, Новосибирск


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