Жаркие ритмы на сибирском морозе: мировой мегахит под балалайку – видео

Выпускники Новосибирской консерватории, скорее всего, на такую аудиторию не рассчитывали, но свой ореол известности приобрели.
Что пользователям интернета очень даже пришлось по вкусу.
Оркестровка была революционной, если иметь в виду характер музыкального материала, и в то же время традиционной для этой широты-долготы: балалайка, мандолина, аккордеон, дудочка, деревянные ложки, бубен и другие ударные инструменты.
Получилось задорно и прикольно. Запись с выступлением ребят продолжает набирать просмотры.
Итак, сибирская версия Despacito в шапках-ушанках на фоне тайги.
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