Жаркие ритмы на сибирском морозе: мировой мегахит под балалайку – видео

Песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси до сих пор звучит в музыкальном эфире, а ее видеоклип с миллиардами (!) просмотров стал самым популярным в истории Youtube.

Выпускники Новосибирской консерватории, скорее всего, на такую аудиторию не рассчитывали, но свой ореол известности приобрели.

Да и оттянулись по-полной, улыбаясь до ушей и весело отплясывая под собственное исполнение.

Что пользователям интернета очень даже пришлось по вкусу.

Оркестровка была революционной, если иметь в виду характер музыкального материала, и в то же время традиционной для этой широты-долготы: балалайка, мандолина, аккордеон, дудочка, деревянные ложки, бубен и другие ударные инструменты.

Получилось задорно и прикольно. Запись с выступлением ребят продолжает набирать просмотры.

Итак, сибирская версия Despacito в шапках-ушанках на фоне тайги.

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