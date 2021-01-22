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Экстремал пробовал трюк с кипятком на морозе, но что-то пошло не так – видео

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Тема:
Утро с нами! (554)
54187415
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210122/24455664/video-youtube-focus-moroz-kipyatok.html

У фокуса с мгновенным застыванием горячей воды при большом минусе на улице исход бывает разный, смотрите, что случилось с героем этого ролика.

То, что кипяток превращается в лед с большей скоростью, чем холодная вода, науке известно с давних времен. А когда началась мода записывать на видео и выкладывать в интернет любые эксперименты, феномен "моментальной кристаллизации" пытаются запечатлеть многие.

А вот попугай оказался сообразительнее этого героя на ролике>>> 

Иногда даже ценой своего здоровья.

Ее Величество статистика еще не скоро раскроет все случаи ожогов на таких "съемочных площадках".

Этот герой на видео из США. Он написал под роликом, что температура воздуха была -14 градусов по Цельсию.

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Тема:
Утро с нами! (554)

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Теги:
идиот, вода, мороз, видео


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