Магеллановы пингвины: сезон любви и верность на всю жизнь

В XVIII-XIX веках европейцы истребляли этих морских птиц и даже после создания национального парка их численность остается небольшой.

Магеллановы пингвины каждый год преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до Пунта Томбо — заповедника в аргентинской Патагонии, который называют "страной пингвинов", здесь они размножаются.

Охраняемая территория занимает участок побережья длиной три километра и шириной около 600 метров. Чтобы полюбоваться на редких морских птиц, сюда ежегодно приезжают порядка 65 тысяч человек. Туристы могут наблюдать за семейной жизнью птиц именно в это время года, когда в Южном полушарии лето.

Примерно в начале апреля пингвины с уже подросшими птенцами покидают заповедник.

Магеллановы пингвины в семейном быту существенно отличаются от пингвинов королевских. Эти птицы — "однолюбы". Обычно самец и самка сохраняют отношения с прошлых лет, а не ищут новых партнеров. "Муж" выбирает "жену" на всю жизнь и не изменяет ей, как это принято у других ветреных сородичей.

Семейная пара Магеллановых пингвинов обычно поровну разделяет обязанности. Дважды в день "супруги" меняются своими ролями — один (одна) отправляется ловить рыбу, другой (другая) следит за птенцами.

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