Ворон говорит, как его зовут, и просит кушать - улетное видео

Черный ворон Вася, прирученный жителями одного из регионов России, стал настоящей звездой интернета. На видеокадрах несложно заметить, насколько привязан пернатый к своей благодетельнице. Так научить ворона говорить могла только женщина, которая поистине любит живую природу.
Ворон неустанно садится на руку к своей хозяйке и требует, чтобы его покормили, произнося: "Кушать! Кушать!" и "Вася - ворон!". А когда хозяйка дает ему маленькую рыбу, он довольно "мяукает". Эти кадры рассмешат даже самых заматерелых меланхоликов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>