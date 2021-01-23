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Ворон говорит, как его зовут, и просит кушать - улетное видео

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Тема:
Утро с нами! (555)
959351174
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210123/24274244/voron-vasya-govorit-prosit-kushati-youtube-video.html

Этот представитель своего весьма смышленого племени живет в доме, свободно беседует с хозяйкой и постоянно требует еду.

Черный ворон Вася, прирученный жителями одного из регионов России, стал настоящей звездой интернета. На видеокадрах несложно заметить, насколько привязан пернатый к своей благодетельнице. Так научить ворона говорить могла только женщина, которая поистине любит живую природу.

Ворон неустанно садится на руку к своей хозяйке и требует, чтобы его покормили, произнося: "Кушать! Кушать!" и "Вася - ворон!". А когда хозяйка дает ему маленькую рыбу, он довольно "мяукает". Эти кадры рассмешат даже самых заматерелых меланхоликов.

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Тема:
Утро с нами! (555)

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Теги:
хозяйка, диалог, видео, вороны


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