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Улетное видео: кот, который следит за временем

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Тема:
Утро с нами! (554)
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Улетное видео: кот, который следит за временем
Парадокс: чем чаще смотришь на часы, тем оно медленнее идет. Кажется, это понял даже усатый-полосатый. Или он просто постигает истину в данный момент.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=6060140&type=mp4
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PT0M27S
2021-01-24T05:00Z

Парадокс: чем чаще смотришь на часы, тем оно медленнее идет. Кажется, это понял даже усатый-полосатый. Или он просто постигает истину в данный момент.

В интернете набирает популярность видео с котом, внимательно следящим за часами.

Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за клевом.
© Video : Youtube / Sputnik Беларусь
Кот, который любит рыбу не только есть, но и ловить – вместе с хозяином

Возможно, секрет успеха этого ролика в том, что многие при его просмотре узнают себя.

Что так заинтересовало четвероногого героя в часах — смотрите сами.

Может, он просто подражает хозяину?

Или у него агрессивные планы?

Ответ - за вами.

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Тема:
Утро с нами! (554)

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