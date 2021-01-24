Улетное видео: кот, который следит за временем

Парадокс: чем чаще смотришь на часы, тем оно медленнее идет. Кажется, это понял даже усатый-полосатый. Или он просто постигает истину в данный момент.

В интернете набирает популярность видео с котом, внимательно следящим за часами.

Возможно, секрет успеха этого ролика в том, что многие при его просмотре узнают себя.

Что так заинтересовало четвероногого героя в часах — смотрите сами.

Может, он просто подражает хозяину?

Или у него агрессивные планы?

Ответ - за вами.

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