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Улетное видео: кот, который следит за временем
Парадокс: чем чаще смотришь на часы, тем оно медленнее идет. Кажется, это понял даже усатый-полосатый. Или он просто постигает истину в данный момент.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=6060140&type=mp4
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PT0M27S
2021-01-24T05:00Z
Парадокс: чем чаще смотришь на часы, тем оно медленнее идет. Кажется, это понял даже усатый-полосатый. Или он просто постигает истину в данный момент.
В интернете набирает популярность видео с котом, внимательно следящим за часами.
Возможно, секрет успеха этого ролика в том, что многие при его просмотре узнают себя.
Что так заинтересовало четвероногого героя в часах — смотрите сами.
Может, он просто подражает хозяину?
Или у него агрессивные планы?
Ответ - за вами.
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