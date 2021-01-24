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Денег любят счет. Но скорость тоже приветствуется - невероятное видео

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Тема:
Утро с нами! (554)
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Смотрите на видео, как женщина пересчитывает несколько пачек банкнот с той же скоростью, что и машинка.

Ловкость рук и никакого мошенничества, простите – ни малейшего просчета в итоговых данных.

Татьяна Чеботарь и Мария Диминец
© Sputnik / Osmatesco
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Работница китайского банка делает что-то невообразимое. На кадрах видно, как она пересчитывает деньги очень стремительно и при этом не забывает записывать данные. 

Сначала может показаться, что все это постановка, но на кадрах видно, как женщина несколько раз сбивается и ей приходится заново задавать ритм.

Да, высокий профессионализм. Его бы повсюду, всегда и побольше!

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Тема:
Утро с нами! (554)

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