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Неравный поединок: глобальное потепление против белых медведе – видео

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Тема:
Утро с нами! (556)
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210125/22069145/belye-medvedi-vymiranie-vyzhivanie-poteplenie.html
Неравный поединок: глобальное потепление против белых медведе – видео
По прогнозам ученых, уже через 10 лет численность этого вида может сократится до критической отметки.
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PT0M53S
2021-01-25T05:00Z

По прогнозам ученых, уже через 10 лет численность этого вида может сократится до критической отметки.

Виной тому — таяние арктических льдов.

Белый медведь на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
© Sputnik / Vladimir Baranov
Видео – Предновогоднее приключение: визит в берлогу белого медведя

Ледяной покров истончается, становится хрупким и ломким. Медведям приходится дольше плавать в поисках пищи. На это они тратят много энергии, а значит, им нужно еще больше еды.

Детенышам такие расстояния и вовсе не по силам. Самкам приходится рыть родовые берлоги прямо на льдине, что увеличивает риск гибели малышей и самой медведицы.

Редкие видеокадры показывают насколько тяжело выживать этим хозяевам крайнего Севера Земли. 

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Тема:
Утро с нами! (556)

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Теги:
видео, потепление, выживание, белые медведи


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