Неравный поединок: глобальное потепление против белых медведе – видео

По прогнозам ученых, уже через 10 лет численность этого вида может сократится до критической отметки.

Виной тому — таяние арктических льдов.

Ледяной покров истончается, становится хрупким и ломким. Медведям приходится дольше плавать в поисках пищи. На это они тратят много энергии, а значит, им нужно еще больше еды.

Детенышам такие расстояния и вовсе не по силам. Самкам приходится рыть родовые берлоги прямо на льдине, что увеличивает риск гибели малышей и самой медведицы.

Редкие видеокадры показывают насколько тяжело выживать этим хозяевам крайнего Севера Земли.

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