https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210125/22069145/belye-medvedi-vymiranie-vyzhivanie-poteplenie.html
Неравный поединок: глобальное потепление против белых медведе – видео
По прогнозам ученых, уже через 10 лет численность этого вида может сократится до критической отметки.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21931676&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M53S
2021-01-25T05:00Z
По прогнозам ученых, уже через 10 лет численность этого вида может сократится до критической отметки.
Виной тому — таяние арктических льдов.
©
Sputnik / Vladimir Baranov
Ледяной покров истончается, становится хрупким и ломким. Медведям приходится дольше плавать в поисках пищи. На это они тратят много энергии, а значит, им нужно еще больше еды.
Детенышам такие расстояния и вовсе не по силам. Самкам приходится рыть родовые берлоги прямо на льдине, что увеличивает риск гибели малышей и самой медведицы.
Редкие видеокадры показывают насколько тяжело выживать этим хозяевам крайнего Севера Земли.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova