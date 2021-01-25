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"Хохот зомби" вместо "райского пения": какая птица издает такие звуки — видео

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Тема:
Утро с нами! (556)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210125/25247133/rayskoe-penie-etoy-ptitsy-svedet-s-uma-vsekh-kto-ee-uslyshit---video.html

Трели кукабарры способны распугать не только любителей лесных прогулок, но и всех животных в округе.

Именно своими криками, похожими на дикий хохот, эти птицы и знамениты. От этого и произошло их название. Крик начинается как низкий "цокающий" смех, который переходит в пронзительное "ха-ха-ха".

Виды Рио-де-Жанейро со смотровой площадки на горе Сахарная голова
© Sputnik / Григорий Сысоев
В лесах Бразилии сняли на видео самую редкую птицу в мире

Кукаббары обитают в Австралии и Новой Гвинее. Гнездятся в дуплах деревьев, питаются насекомыми и мелкими позвоночными — ящерицами, змеями и грызунами.

Особенно шумны они по вечерам и на рассвете, а также перед сезоном размножения. Эти вопли - не состояние души, а предупреждение желающим покуситься на занятый особью участок.     

Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио. Вот такое своеобразное "доброе утро, уважаемая аудитория".

Слушаем и проникаемся оптимизмом.

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Тема:
Утро с нами! (556)

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