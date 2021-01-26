Видео: Чем покорил танец гостей на свадьбе

Видео, снятое на молдавской свадьбе, продолжает набирать просмотры.
Яркий эпизод покорил не только его непосредственных свидетелей, но и тысячи пользователей социальных сетей по всему миру.
Драйв танцоров, народная молдавская музыка - и вот уже ноги сами пускаются в пляс.
Безучастным не остался никто. Но выйти в круг решились немногие.
Заметьте, что к хореографическому этюду друзей достаточно решительно (и весьма умело) присоединился сам жених. Невеста, надо понимать, любовалась им на расстоянии.
- Шедевр дедушки, который снял свадьбу не той стороной айфона, покорил Сеть>>>
- Свадьба пела-плясала, а в конце развлеклась дракой за букет невесты - видео>>>
- Поймала букет невесты и мгновенно увидела последствия - видео>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>