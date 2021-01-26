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Видео: Чем покорил танец гостей на свадьбе

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Тема:
Утро с нами! (558)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210126/26184839/zajigatelinui-tanetz-gosti-svadiba-redko-uvidish-video.html

Зажигательно выплясывают на всех брачных торжествах, но редко когда увидишь такое мастерство и подобную слаженность исполнителей. Могут ребята!

Видео, снятое на молдавской свадьбе, продолжает набирать просмотры.

Свадьба
Youtube / Comedy Zebra Show
Пародия на молдавскую свадьбу взорвала Интернет - видео

Яркий эпизод покорил не только его непосредственных свидетелей, но и тысячи пользователей социальных сетей по всему миру.

Драйв танцоров, народная молдавская музыка - и вот уже ноги сами пускаются в пляс.

Безучастным не остался никто. Но выйти в круг решились немногие.

Заметьте, что к хореографическому этюду друзей достаточно решительно (и весьма умело) присоединился сам жених. Невеста, надо понимать, любовалась им на расстоянии.

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Тема:
Утро с нами! (558)

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