Креативная лень: когда не хочется вставать с постели - улетное видео

Состояние дремоты учеными еще не до конца изучено, но практика показывает, что мозг в этих обстоятельствах не переходит в режим stand-by, а способен выдавать вполне себе разумные решения.
Этот пес удивил своих хозяев стремлением утолить утреннюю жажду при нежелании покидать уютную кроватку.
Затем благодаря видеоролику сообразительность лежебоки заценили десятки тысяч пользователей соцсетей.
Определенную их часть наверняка составили "сочувствующие", то есть те, кому ведомо понятие "сушняк спозаранку".
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