08:27 28 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.36
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Лучшее видео из сети

Дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей – видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (561)
1128950
Новости
Все новости
Все новости
video: Daily Mail
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210128/21926704/vooruzhennye-grabiteli-protiv-83-letnego-dedushki--video-neravnoj-shvatki.html

Три вооруженных злоумышленника ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но находившийся там пожилой посетитель дал им отпор. 

Этот интересный случай произошел в Ирландии и попал на камеру видеонаблюдения. Трое грабителей в капюшонах и с масками, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились три клиента и менеджер.

Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий – 83-летний Дэнис О'Конор – остался спокойно стоять там. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали ответных действий, он медленно подошел к двум ворам, напавшим на служащего, и вступил в схватку с одним из них.

Обручальные кольца.
© CC BY 2.0 / SimonShaw / The Rings
Дедушка не понял, с какой стороны камера у телефона, и нечаянно снял шедевр
Увидев такой поворот событий, менеджер решил поддержать храбреца и начал давать отпор второму грабителю, пока третий, с пистолетом, ждал на другой стороне комнаты. В результате ветеран прогнал сначала одного вора, затем и вооруженного пистолетом. После он кинулся и на третьего, однако тот убежал вместе с сообщниками, получив напоследок пинок под зад.

Как рассказал победитель схватки, он не думал о последствиях и просто хотел помочь менеджеру букмекерской конторы. По его словам, он сделал то, что сделал бы любой другой на его месте, однако с этим явно можно поспорить, ведь другие посетители испугались и не сделали ничего.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (561)

По теме

Мир сходит с ума: 93-летний дедушка сыграл в модный флешмоб Kiki challenge - видео
Улетное видео: этот дедушка запросто даст фору молодежи
Теги:
дедушка, грабители, отпор


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Snake Under the Moonlight (Змея под луной) китайского фотографа Jinjing Lyu, ставший финалистом конкурса The Art of Building 2020.
Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020
Хороший символичный шаг: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3.
"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться