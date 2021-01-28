Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео

Направляясь с букетом в комнату суженной, молодой человек и не подозревал, что встретит серьезного соперника, и что за свое счастье ему еще предстоит побороться.

Путь к женщине всей его жизни преградил вовсе не другой представитель сильной половины человечества.

Это был ревнивый пес, развалившийся на пороге комнаты избранницы.

Просто лежал, даже выкупа не требовал

Но от этого, как говорится, легче не стало. Может быть, даже наоборот.

На кадрах видно, как отец невесты дважды пытался переместить питомца в другое место, но тот сразу возвращался обратно.

Чем все закончилось, смотрите на видео, которое понравилось пользователям на разных континентах.

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