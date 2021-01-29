Видео - Краснощекий попугай издает немыслимые звуки

Зевок или мяуканье? А может – мурлыканье от удовольствия? Каждый услышит в этих звуках что-то свое. Вот только один вопрос: эта птица всегда так "разговаривает" или у нее есть специальная кнопка "вкл" за ушами?
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