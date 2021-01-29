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Видео - Краснощекий попугай издает немыслимые звуки

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© Video : Facebook / ПРИКОЛЫ ПРО ЖИВОТНЫХ / Виталя Ок
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1c/33413535.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210129/33413692/video-krasnoschekiy-popugay-izdaet-nemyslimyye-zvuki.html

В этом видео прекрасно все: и корелла, и его хозяин (а может - хозяйка?), и забавнейшие звуки, которые издает милая птичка.

Зевок или мяуканье? А может – мурлыканье от удовольствия? Каждый услышит в этих звуках что-то свое. Вот только один вопрос: эта птица всегда так "разговаривает" или у нее есть специальная кнопка "вкл" за ушами?

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