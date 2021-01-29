Видео - Угарный забег тираннозавров: кто придет первым?

Этим потрясающим зрелищем можно любоваться до бесконечности, такое точно нечасто увидишь, даже в интернете!

Три, два, один - побежали! Эти громадины - такие неуклюжие: толкаются, уходят с траектории, некоторые не держат голову. Но в этом и весь смак! И пусть кто-то упал, не добежав до финиша: мы-то знаем олимпийский принцип. Главное - участие!

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