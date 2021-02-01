Видео - Танцы необычных попугайчиков на балконе

Эти два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви. Такое видео никого не может оставить равнодушным.

Эти птицы всегда вызывают у людей восхищение, тем более когда так мило щебечут. Смотрите на видео, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви.

Маленькая "Мисс Радуга" и серьезный "Лорикет" встретились на балконе. Серенада, судя по всему, уже спета. Начались танцы.



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