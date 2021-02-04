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Под звуки ноктюрна: Мурка и ее пятеро котят – умилительное видео

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Тема:
Утро с нами! (563)
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© Video : Youtube / PAWS TUBE
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210204/33469178/koshka-koteata-video.html

"Сон сладок и безмятежен в объятиях доброй мамочки", – дает понять маленький герой первых кадров этого ролика.

Но быстро становится ясно, что тепло, ласка и забота достаются не ему одному, а целому выводку из пяти малышей.

Борьба за трон.
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Братиков и сестричек, которых можно различить лишь по индивидуальному соотношению черного и белого цветов, а также по рисунку полосок на их нарядных "шубках".

В своем нежном возрасте сон они прерывают лишь для того, чтобы немного подкрепиться.

А затем – опять на боковую. Или, как в этом ролике, кверху сытыми пузиками.

Утро – доброе! Жизнь – прекрасна!

Об остальном мы подумаем, когда станем большими и сиьными.

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Тема:
Утро с нами! (563)

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