"Рядом!": ревнивица на свадьбе держит мужа на "коротком поводке" – видео

А вслед за ним – и многочисленных пользователей сети, просмотревших этот ролик.

Видео начинается с того, как мужчина танцует с девушкой в розовой кофточке. Вдруг в кадре появляется жена молодого человека в зеленом платье и встает стеной между ними.

Женщина в розовом замечает ревность жены и не может сдержать смех. Поймав удобный момент, когда кто-то роняет цветы, а мужчина поднимает их, она приближается к нему. Как только они вновь оказываются друг против друга, жена грубо отталкивает мужа назад и буквально повисает у него на шее, чтобы он не мог свободно двигаться.

Первыми обратили внимание на этот курьез наши коллеги из Sputnik Грузия. Они поделились этим видео с нашими читателями.

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