Не дай себе замерзнуть: воробей сотворил чудо, вернув друга к жизни – видео

Этот парень, похоже, сдаваться не любит. Он долго старался оживить, казалось, уже умершего собрата, и ему это удалось – смотрите видео.

Удивительные кадры снял очевидец беспрецедентного сеанса реанимации.

Объектив запечатлел, как воробей усиленно пытается привести в чувства лежащего без движения друга. Пернатый спасатель совершает действия очень похожие на искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

"Не получается? Попробуем еще раз... Начнем с начала... Следующий заход".

Число предпринятых попыток даже трудно подсчитать.

Но ведь удалось, в конечном итоге! И даже неважно, что вернувшийся с того света упорхнул, не сказав "спасибо" своему благодетелю.

Что с него возьмешь, посттравматический шок...

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