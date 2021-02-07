Угарное видео - То по лбу, то за ухо: кот играет с хаски

То ли игра, то ли драка - не поймешь, только собака проявляет завидное хладнокровие! Всем бы двуногим такое самообладание.

"А если я тебя кушу?" - под таким девизом проходит эта игра. Главное - соблюдать технику безопасности: ни когтем в глаз, ни зубами в ногу. Ну, можно полаять - но это в крайнем случае!

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